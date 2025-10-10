Adana'da "Anadoludakiler Pazarı" açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Adana'da ziyaretçilere açıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gerçekleştirildiği Merkez Park'taki açılışta konuşan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projeyle Anadolu'daki yöresel ürünleri ve değerleri küresel pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Kooperatif ürünlerini vatandaşların ilgiyle incelediğini belirten Şimşek, "Bugün 'Anadoludakiler Pazarı'nın üçüncüsünü Adana'da lezzet festivalinde buluşturduk. Yöremizin, ülkemizin çok zengin ve çeşitlilik arz eden ürünleri var. Toprağımızın bereketli ürünleri, mutfağımızın beceri ürünleri, ustalarımızın nitelikli zanaat eserlerini bugün bu pazarda topladık. Adana'nın ve Mersin'in seçkin ürünleri, kooperatiflerimiz tarafından üretilmiş ürünler bugün Adanalı hemşehrilerimizle buluştu. Adanalı hemşehrilerimiz hem ürünler tanıyor hem ürünlerin yapılış biçimlerini burada keşfetmeye hazır. Yoğun ilgi var, bütün Adana, hatta Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, bu sergiyi, bu ortamı ziyaret ediyor. Bu manada çok keyifli ve şenlikli ortam var." diye konuştu.

Pazar alanına sürekli girişlerin ve çıkışların söz konusu olduğunu aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"Ürünleri vatandaşlar ilgiyle inceliyor. Burada kooperatiflerimiz ürünlerin sadece satışını yapmıyor. Vatandaşlar, üretim aşamasını da o el emeği göz nuru ürünlerin ana üründen nihai ürüne kadar sürecini de kooperatiflerimiz tarafından dinliyor. Bu da tabii ki vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor."

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise "Anadoludakiler Pazarı"nı bu yıl ilk defa Lezzet Festivali içinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok yoğun katılım var. Çukurova'daki kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin, başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere el emeği göz nuru bütün ürünlerinin burada sergilenmesini, satış yapmalarını ve gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Uygulama atölyeleri stantları kurduk. Burada da el emeği ürünlerin vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesi ve deneyimlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın 'Anadoludakiler Pazarı'na gelmesini bekliyoruz."