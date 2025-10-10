Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Anadoludakiler Pazarı" açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Adana'da ziyaretçilere açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 20:30 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:04
        Adana'da "Anadoludakiler Pazarı" açıldı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamındaki "Anadoludakiler Pazarı", Adana'da ziyaretçilere açıldı.

        Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gerçekleştirildiği Merkez Park'taki açılışta konuşan Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, projeyle Anadolu'daki yöresel ürünleri ve değerleri küresel pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Kooperatif ürünlerini vatandaşların ilgiyle incelediğini belirten Şimşek, "Bugün 'Anadoludakiler Pazarı'nın üçüncüsünü Adana'da lezzet festivalinde buluşturduk. Yöremizin, ülkemizin çok zengin ve çeşitlilik arz eden ürünleri var. Toprağımızın bereketli ürünleri, mutfağımızın beceri ürünleri, ustalarımızın nitelikli zanaat eserlerini bugün bu pazarda topladık. Adana'nın ve Mersin'in seçkin ürünleri, kooperatiflerimiz tarafından üretilmiş ürünler bugün Adanalı hemşehrilerimizle buluştu. Adanalı hemşehrilerimiz hem ürünler tanıyor hem ürünlerin yapılış biçimlerini burada keşfetmeye hazır. Yoğun ilgi var, bütün Adana, hatta Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımız, bu sergiyi, bu ortamı ziyaret ediyor. Bu manada çok keyifli ve şenlikli ortam var." diye konuştu.

        Pazar alanına sürekli girişlerin ve çıkışların söz konusu olduğunu aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

        "Ürünleri vatandaşlar ilgiyle inceliyor. Burada kooperatiflerimiz ürünlerin sadece satışını yapmıyor. Vatandaşlar, üretim aşamasını da o el emeği göz nuru ürünlerin ana üründen nihai ürüne kadar sürecini de kooperatiflerimiz tarafından dinliyor. Bu da tabii ki vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor."

        Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ise "Anadoludakiler Pazarı"nı bu yıl ilk defa Lezzet Festivali içinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Çok yoğun katılım var. Çukurova'daki kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere üreticilerimizin, başta coğrafi işaretli ürünler olmak üzere el emeği göz nuru bütün ürünlerinin burada sergilenmesini, satış yapmalarını ve gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Uygulama atölyeleri stantları kurduk. Burada da el emeği ürünlerin vatandaşlarımız tarafından öğrenilmesi ve deneyimlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın 'Anadoludakiler Pazarı'na gelmesini bekliyoruz."

        Festival kapsamında açılışı yapılan "Anadoludakiler Pazarı"nda kadın kooperatifleri, üretici birlikleri ve zanaatkarlar, pazardaki ahşap tezgahlarda ürünlerini sergiledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

