Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının 25 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 7 Ekim'de tutuklanan Y.M.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 12 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Y.M.D'nin kentte DEAŞ lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerine eylem ve keşif yapabilmeleri için finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.