Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 18:17 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, İlyas Ünalan (54) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.

        Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesi tan...
        Adana'da "Fiziksel Eğitim Yoluyla Otizmli Çocukları Destekleme" projesi tan...
        Adana'da "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı"nın çalıştayı yapıldı
        Adana'da "Milli Yetkinlik Hamlesi ELMAS Programı"nın çalıştayı yapıldı
        Adana'da meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı
        Adana'da meme kanseri farkındalığı için gökyüzüne pembe balonlar bırakıldı
        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa verilen ceza hukuka uygun...
        Adana'da arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığa verilen ceza hukuka uygun...
        ATÜ'de Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu kuruldu
        ATÜ'de Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu kuruldu
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis
        Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis