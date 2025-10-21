GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, aynı aileden O.C, G.C ve N.C'yi gözaltına aldı.

Yapılan ilk incelemede Ünalan'ın vücudunda darp izleri olduğu görüldü.

Toros Mahallesi 78172. Sokak'ta duran 01 YD 934 plakalı otomobilde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

