Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" toplantısı yapıldı

        Adana'da, tarımda sürdürülebilir üretimin sağlanması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da, tarımda sürdürülebilir üretimin sağlanması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla "Tarımda Biyolojik Mücadelenin Önemi" konulu toplantı gerçekleştirildi.

        Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından enstitü yerleşkesinde düzenlenen toplantıya, bakanlık yetkilileri, ziraat mühendisleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

        Toplantıda, bitkisel üretimde çevre dostu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve üretici farkındalığının artırılması konuları ele alındı.

        Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, biyolojik mücadelenin insan sağlığı ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli olduğunu belirtti.

        Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve çevresel etkilerin azaltılmasının kalkınma planlarında yer aldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Biyolojik mücadele sadece zararlılarla değil, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve çevresel bozulma gibi küresel sorunlarla da bir mücadele yöntemi olarak belirlenmiştir. Kalkınma planları, uluslararası işbirlikleri doğrultusunda, bu yöntemin yaygınlaştırılmasını, tarım açısından ve gelecek nesillerin sağlıklı bir yaşama ulaşması için kritik öneme sahip olarak görmektedir."

        Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Muharrem Selçuk da iklim değişikliğinin zararlı böceklerin yapısında değişimlere yol açtığını belirtti.

        Ekosistemin kimyasal ilaçlamayla bozulmasının diğer mücadele yöntemlerinin etkinliğini azalttığını vurgulayan Selçuk, "En etkili ve sürdürülebilir yöntem biyolojik mücadeledir. Böceklerin doğada kendi dengesini korumasına fırsat vermeliyiz." dedi.

        Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Cerit ise kimyasal ilaç kullanımının yaygın olduğu bölgede bu tür toplantıların düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

        Toplantı, sunumların ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Erkeklere meme kanseri uyarısı
        Erkeklere meme kanseri uyarısı
        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı
        Adana'da "2. Kamp, Karavan ve Tiny House Fuarı" başladı
        Adana Devlet Tiyatrosu 3 haftada 6 bin 341 seyirciye ulaştı
        Adana Devlet Tiyatrosu 3 haftada 6 bin 341 seyirciye ulaştı
        Telefon dükkanındaki kişiyi yaralayıp kaçarken silahını düşüren şüpheli tut...
        Telefon dükkanındaki kişiyi yaralayıp kaçarken silahını düşüren şüpheli tut...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın sanıklarına verilen ceza hukuka uygun b...
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın sanıklarına verilen ceza hukuka uygun b...
        Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı t...
        Adana'da bir kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı t...