Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
Adana'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
D-400 kara yolunda hasta taşıdığı öğrenilen ambulansın sürücüsü, önündeki otomobilden yol vermesini istedi.
Otomobilin sürücüsü, ambulans şoförünün uyarılarına rağmen yol vermedi.
Ambulansta görevli sağlık çalışanı, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.