        Adana'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması sürdürülüyor

        Adana'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması sürdürülüyor

        Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hamileleri evlerinde ziyaret ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 11:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:48
        Adana'da "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması sürdürülüyor
        Sağlık Bakanlığınca başlatılan "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hamileleri evlerinde ziyaret ediyor.

        Bakanlık tarafından yürütülen uygulamayla, ebelerin hamilelik sürecinden doğum sonrasına kadar anne adaylarına birebir danışmanlık ve rehberlik etmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekipleri ve Seyhan İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinatör ebesi Elif Büşra Güreş, Seyhan ilçesinde yaşayan anne adayı Ezgi Borazancı Metin'i ziyaret etti.

        Ziyarette, Gebe Okulu ve Annelik Yolculuğu Mobil Sağlık Uygulaması tanıtıldı, normal doğum ve emzirme süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Program sonunda İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, anne adayına ve eşine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

        Nacar, yaptığı açıklamada, anne adaylarına birebir destek olacaklarını belirterek, "Bu ziyaretlerle anne adaylarımız doğuma hazırlanacak, güvenli ve bilinçli bir doğum süreci yaşayacak." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

