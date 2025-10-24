Adana'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Metin Dündar'a (47), muhtarlık binasında bulunduğu sırada, zirai ilaçlama kıyafeti giyen ve yüzü maskeli bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

