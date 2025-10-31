Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:40
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi ve Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde ve şüphelilerin araçlarındaki aramada, 34,75 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 117,4 gram sentetik uyuşturucu, 6,55 gram esrar, 99,40 gram kokain, 51 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin 900 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler Halil S, Murat D, Mehmet T, Elif Ş. ve Ali H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

