Adana'da 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ekipler, 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 259 bin 660 lira para cezası bulunduğu belirlenen hükümlüyü 5 Ocak Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.