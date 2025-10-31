Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Adana'da 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:34 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:34
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri Zeki B'nin (37) Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Ekipler, 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 259 bin 660 lira para cezası bulunduğu belirlenen hükümlüyü 5 Ocak Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

