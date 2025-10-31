Adana'da 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Adana'da 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri Zeki B'nin (37) Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Ekipler, 8 farklı suçtan 31 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve 259 bin 660 lira para cezası bulunduğu belirlenen hükümlüyü 5 Ocak Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
