Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mikail G. ile maktul Samet Güdük'ün ailesi, bazı tanıklar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Mikail G, olayın planlı bir şekilde gelişmediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Belediyede işe girdikten sonra mahallelere ekmek dağıttığını belirten Mikail G, şöyle konuştu:

"Bu konu nedeniyle ben dolandırıldım. İşin içinde huzurda bulunan tanıklardan K.K. de vardır. Ben tarla konusu nedeniyle K.K'yi aradım. Kendisinin Ankara'da olduğunu ve Samet Güdük ile görüşmem gerektiğini söyledi. Benim ailem tehdit altındadır. Yine huzurda bulunan tanıklardan O.İ. bir defasında tarla konusu için getirdiği parayı Samet'in talimatıyla belediyenin güvenlik şefine teslim etmişti. Benim kimseye kumar borcum yoktur. K.K. ile tüm görüşme kayıtlarımın çıkartılıp dava dosyasına alınmasını talep ediyorum. Polise kendim teslim oldum. Kimseyi silahla tehdit etmedim. Olay nedeniyle pişmanım. Keşke ben ölseydim. Tahliyemi talep ederim."

Tanık sıfatıyla beyanı alınan Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Beldetaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı K.K. 2019'daki yerel seçimlerde Yüreğir Belediye Başkan adayı olduğunu ve o dönemdeki seçim çalışmaları sürecinde sanıkla tanıştığını anlatarak, "Sanık bir süre sonra belediyede işe girdi. İşe girmek için benden de yardım istedi. Yoksul olduğunu ve ailevi sıkıntılarının bulunduğunu söyledi. Benim hakkımda verdiği beyanların tamamı yalandır. Ben kendisinden asla para almadım. Sanıkla arsa ya da tarla konusuyla ilgili hiçbir ticaretim olmadı. Aleyhte olan beyanları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tanık O.İ. ise sanık Mikal G'nin kendisine belediyeye ait tarlanın bulunduğunu ve 49 yıllığına kullanım için ihale yapılacağını söylediğini iddia etti.

Sanığın kendisine "paran varsa burayı alalım" dediğini öne süren tanık O.İ, "Mikail G'ye teklifi sonrası parça parça kimi zaman elden, kimi zaman da banka üzerinden toplamda 700 bin liraya yakın para verdim. Bu süreçte sadece Mikail G. ile muhatap oldum. Sanık bana bu parayı belediyede Samet Güdük'e verdiğini söyledi. Ben bir kez de Mikail dışında belediyede bir güvenlik görevlisine para bırakmıştım. Mikail'in silah taşıdığını görmedim. Kumar borcu olduğuna dair bir bilgim yoktur." diye konuştu.