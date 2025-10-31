Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Suriye uyruklu tutuksuz sanık F.S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık F.S'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyallerindeki incelemede PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği aktarıldı.

        Sanık F.S'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"

        Benzer Haberler

        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...
        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Adana'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı
        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi
        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...
        Kaldırımda çekirdek çitleyerek yürürken taburedeki cep telefonunu çaldı
        Kaldırımda çekirdek çitleyerek yürürken taburedeki cep telefonunu çaldı