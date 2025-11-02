Adana'da tırda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Çelemli Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.
Aracı yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırda hasar oluştu.
