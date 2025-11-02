Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da tırda çıkan yangın söndürüldü

        

        Giriş: 02.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:38
        
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Çelemli Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Aracı yol kenarında durduran sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tırda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

