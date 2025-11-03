Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Bayramhacılı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.
Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
