        Adana Haberleri

        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 01:48 Güncelleme: 03.11.2025 - 01:48
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Bayramhacılı Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

        Ekipler, halat yardımıyla indikleri uçurumda araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

        Sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

