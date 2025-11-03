Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 25,42 gram kokain ve 30 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin (26) Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adresteki giysi dolabı ve buzdolabında 25,42 gram kokain, 30 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Evde uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasınca görüntülendi.
