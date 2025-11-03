Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 25,42 gram kokain ve 30 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 09:38 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde 25,42 gram kokain ve 30 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.Ç'nin (26) Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Adresteki giysi dolabı ve buzdolabında 25,42 gram kokain, 30 uyuşturucu etkili hap ve hassas terazi bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Evde uyuşturucu ele geçirilmesi polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        Gebze'de 21 bina tahliye edildi! Georadarla ölçüm yapılıyor!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı

        Benzer Haberler

        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktı
        Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekilince eski köprü gün yüzüne çıktı
        Adana'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da tırda çıkan yangın söndürüldü
        Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kozan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Yanlış ilaç nedeniyle işitme kaybı yaşayan Selen, tedavi gördüğü hastaneye...
        Yanlış ilaç nedeniyle işitme kaybı yaşayan Selen, tedavi gördüğü hastaneye...
        Hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü kaza kamerada
        Hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü kaza kamerada