Adana'da evinde kalaşnikof tüfek bulunan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin mutfak dolabında 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdullah K'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, mutfak dolabına gizlenmiş ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ile 14 mermi buldu.
Gözaltına alınan Abdullah K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
