Adana'da evinde kalaşnikof tüfek bulunan zanlı tutuklandı

Adreste arama yapan ekipler, mutfak dolabına gizlenmiş ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ile 14 mermi buldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.