        Adana Haberleri

        Adana'da evinde kalaşnikof tüfek bulunan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin mutfak dolabında 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:52
        Adana'da evinde kalaşnikof tüfek bulunan zanlı tutuklandı
        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin mutfak dolabında 2 ruhsatsız tüfek ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Abdullah K'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, mutfak dolabına gizlenmiş ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği ve av tüfeği ile 14 mermi buldu.

        Gözaltına alınan Abdullah K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

