        Adana Haberleri

        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        05.11.2025 - 08:37
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 AUN 147 plakalı motosiklet, Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.B'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan Z.B, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

