Adana'da 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Aracın kasasındaki kolilerde 105 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonetle kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Adana'da bir kamyonette 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

