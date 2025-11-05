Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da bir pastanede akraba oldukları öğrenilen A.K. ile Ş.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ş.S, A.K'ye pompalı tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yunus polisleri, yürüttükleri çalışmada kaçan şüpheli Ş.S'yi yakaladı.
