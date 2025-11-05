Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 23:15 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:15
        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da bir pastanede akraba oldukları öğrenilen A.K. ile Ş.S. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Ş.S, A.K'ye pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı A.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yunus polisleri, yürüttükleri çalışmada kaçan şüpheli Ş.S'yi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

