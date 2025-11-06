Adana'da başını sobaya sıkıştıran kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde başını sobanın havalandırma kapağına sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki binanın girişindeki sobanın havalandırma kapağında bir kedinin başının sıkıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
Sobanın bir kısmını kesen ekip, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
