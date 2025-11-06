Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da başını sobaya sıkıştıran kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde başını sobanın havalandırma kapağına sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 17:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 17:32
        Adana'da başını sobaya sıkıştıran kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde başını sobanın havalandırma kapağına sıkıştıran kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki binanın girişindeki sobanın havalandırma kapağında bir kedinin başının sıkıştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Sobanın bir kısmını kesen ekip, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

