Adana'da akrabasını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, akrabasını pompalı tüfekle vurarak ve darbederek yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’daki pastanesine dün akşam gelen akrabası A.K.'yı (41) pompalı tüfekle ateş ederek ve darbederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan iş yeri sahibi Ş.S.’nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ş.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı A.K.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Valilikten olaya ilişkin açıklama

Valilik, basında yer alan silahlı yaralama ve darp olayına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mavi Bulvar’da faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen silahlı yaralama olayı üzerine emniyet birimlerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. Yapılan incelemede, yaralı olarak bulunan ve toplam 15 suç kaydı bulunan A.K. ambulansla hastaneye sevk edilmiştir. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 20 suç kaydı bulunan şüpheli Ş.S, suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli, alınan ilk ifadesinde olayı alacak verecek meselesi nedeniyle işlediğini beyan etmiştir.”