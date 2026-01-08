Adana'da restoranda tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa dava
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Serinevler Mahallesi'ndeki işletmede 20 Mayıs 2024'te A.E'nin (27) bıçakla ağır yaralandığı olaya ilişkin tutuklanan M.P. (26) hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, aralarında husumet bulunan M.P. ile A.E'nin restoranda karşılaştığı belirtildi.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, sanığın bıçakla A.E'yi boynundan ağır yaraladığı kaydedildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.P'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.