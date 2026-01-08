Habertürk
        Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalandı.

        Giriş: 08.01.2026 - 09:36 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:36
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 26 Aralık-6 Ocak'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 47 hükümlüyü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

