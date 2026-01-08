Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı
Adana'da haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 26 Aralık-6 Ocak'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 47 hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.
