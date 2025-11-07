Habertürk
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada

        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin 3 gün arayla aynı yerde kontrolden çıkıp ağaca çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 07.11.2025 - 10:31
        Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 2 otomobilin 3 gün arayla aynı yerde kontrolden çıkıp ağaca çarpması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 3 Kasım'da Yusuf Y. yönetimindeki 01 AZU 937 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma ve buradaki turunç ağacına çarptı.

        Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Şevval T. yaralandı.

        Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kazadan 3 gün sonra aynı bulvarda seyir halindeki başka bir otomobil de kontrolden çıkarak kaldırıma ve turunç ağacına çarptı.

        Aracın hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

        İki aracın kontrolden çıkarak kaldırıma ve ağaçlara çarpması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

