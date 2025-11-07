Adana'da iki aracın aynı yerde kaza yapması kamerada

İki aracın kontrolden çıkarak kaldırıma ve ağaçlara çarpması, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu kazadan 3 gün sonra aynı bulvarda seyir halindeki başka bir otomobil de kontrolden çıkarak kaldırıma ve turunç ağacına çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.