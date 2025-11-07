Adana'da darp ve gasp iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa 5 yıl 7 ay 15'şer gün hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eve çağırdıkları kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 5 yıl 7 ay 15'şer gün hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü C.C'nin sosyal medya aracılığıyla irtibata geçip tanışarak gittiği Kader D'nin evinde diğer sanıklar Halil Ç. ve Mustafa Ç'nin de bulunduğunu belirtti.

Kader D'ye 4 bin lira, Halil Ç'nin hesabına da zorla 6 bin lira gönderen C.C'nin evden kaçmaya çalıştığı sırada sanıklar tarafından darbedildiğini anlatan savcı, fikir ve eylem birliği içinde oldukları belirlenen Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.