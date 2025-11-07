Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

        Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Emre Aydın, Belediye Başkanı Mahmut Dal, emniyet ve jandarma personelleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda, sahne performansları sergilendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        İnanılmaz ölüm! Damper elektrik tellerine çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        2 otomobil 3 gün arayla aynı kaldırımdaki turunç ağaçlarına çarptı
        2 otomobil 3 gün arayla aynı kaldırımdaki turunç ağaçlarına çarptı
        UNDP IFAD heyeti, Kozan'da incelemelerde bulundu
        UNDP IFAD heyeti, Kozan'da incelemelerde bulundu
        Adana'da kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 sanığa 7 yıl...
        Adana'da kendilerini polis gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 sanığa 7 yıl...
        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım ça...
        ABD'de tutukevindeki Türk bilim insanının ailesinden kefalet için yardım ça...
        Gastronominin profesyonelleriyle buluştu
        Gastronominin profesyonelleriyle buluştu
        Bilim adamı Dr. Furkan Dölek'in özgürlüğü için "50 bin dolar" kefalet karar...
        Bilim adamı Dr. Furkan Dölek'in özgürlüğü için "50 bin dolar" kefalet karar...