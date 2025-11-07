Saimbeyli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi

Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Emre Aydın, Belediye Başkanı Mahmut Dal, emniyet ve jandarma personelleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.