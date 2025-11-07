Saimbeyli'de Atatürk'ü anma programı düzenlendi
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı düzenlendi.
Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Emre Aydın, Belediye Başkanı Mahmut Dal, emniyet ve jandarma personelleri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından şiirler okunan programda, sahne performansları sergilendi.
