Adana'da dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsüne 10 yıl 10 ay hapis cezası

Adana'da dorsesinde 35 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsüne 10 yıl 10 ay hapis ve 350 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sürücüsü M.C. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan M.C. idaresindeki tırın dorsesinde 2 çuval içinde streç filme sarılı 35 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.C. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uzun yıllardır nakliye işiyle uğraşmaktayım. Bu uyuşturucuyu kimin yüklediğini bilmiyorum. Ben tıra yük yüklenirken çoğu zaman kişisel ihtiyaçlarım için tırın bulunduğu alandan ayrılıyorum. Suçsuzum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.