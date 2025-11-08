Adana Demirspor, teknik direktör Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Kubilayhan Yücel ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Yeni teknik direktörümüz Kubilayhan Yücel'e görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

