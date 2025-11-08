Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi hayatını kaybetti

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:55
        Adana'da yangın çıkan evde bir kişi hayatını kaybetti
        Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

        Çataklı Mahallesi'nde Servet Balcı'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın çıkan evde bedensel engelli olduğu öğrenilen Balcı mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangının kontrol altına alınmasının ardından evde arama yapan ekipler, Balcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Balcı'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

