Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki yolda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
