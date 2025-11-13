Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Adana'da kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi 85 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

        Giriş: 13.11.2025 - 17:49 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:49
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
        Adana'da kendisini jandarma olarak tanıtıp bir kişiyi 85 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan sanığa, 4 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.A. ve müşteki Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, olay günü sanığın müştekiyi telefonla arayıp kimliğinin çıkar amaçlı suç örgütleri tarafından adli olaylara karıştırıldığını söyleyerek yapının deşifresi ve soruşturma sonunda iade edilmesi amacıyla 85 bin lira istediğini ve müştekinin bu parayı sanığın banka hesabına gönderdiğini belirtti.

        Müştekinin kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın Y.D. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan soruşturmalarının bulunduğunu kaydeden savcı, H.A'nın "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

        Müşteki Y.D. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık H.A'yı 4 yıl 2 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

