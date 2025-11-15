Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.
İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Cumhurlu Mahallesi'nde havanın soğumasıyla bitki örtüsü sonbahar renklerine büründü.
Bölgedeki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.
Ağaçların arasında gezenler, doğal güzellikleri fotoğrafladı.
