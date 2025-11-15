Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        15.11.2025 - 13:32
        Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlar sonbahar renklerine büründü
        Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        İlçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Cumhurlu Mahallesi'nde havanın soğumasıyla bitki örtüsü sonbahar renklerine büründü.

        Bölgedeki ağaçlar, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarını aldı.

        Ağaçların arasında gezenler, doğal güzellikleri fotoğrafladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

