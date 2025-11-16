Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Örcün Kamp Alanı'nda yapılan yarışlara, 20 araç ve 40 sporcu katıldı.

Sporcular, 3 turdan oluşan 27 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti.

Yarışın genel klasmanında ve SSV'de Ulaş Özden-Mehmet Demirel birinci oldu.

S2'de Volkan Taşpınar-Zafer Tarhan, S3'te Oğuzhan Mercan-Ali Mercan ve S4'te Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür birinciliği elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları verildi.