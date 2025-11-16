Habertürk
        Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da yapıldı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:27
        Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da yapıldı
        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2025 Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Örcün Kamp Alanı'nda yapılan yarışlara, 20 araç ve 40 sporcu katıldı.

        Sporcular, 3 turdan oluşan 27 kilometrelik yarışı birinci tamamlamak için çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele etti.

        Yarışın genel klasmanında ve SSV'de Ulaş Özden-Mehmet Demirel birinci oldu.

        S2'de Volkan Taşpınar-Zafer Tarhan, S3'te Oğuzhan Mercan-Ali Mercan ve S4'te Muhammet Ali Yılmazer-Enes Gür birinciliği elde etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

