Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.
Adana'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.
Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.
- Mersin
Mersin'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.
Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarında derse başladı.
- Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencileri, tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.
Bazı öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflardaki sıralarına geçti.
