Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı

        Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin ve Hatay'da öğrenciler, ilk ara tatilin ardından dersbaşı yaptı.

        Adana'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler okulların yolunu tuttu.

        Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflarına alındı.

        - Mersin

        Mersin'de de tatilin ardından okullarda ilk ders zili çaldı.

        Yenişehir İlkokulu'nda bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarında derse başladı.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nezahat Çeçen İlkokulu öğrencileri, tatil sonrasında arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

        Bazı öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdi.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar sınıflardaki sıralarına geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor

        Benzer Haberler

        Vakıfbank'ın eski müdür yardımcısının vatandaşların hesabından para aldığı...
        Vakıfbank'ın eski müdür yardımcısının vatandaşların hesabından para aldığı...
        Tarım işçilerinin grevi mandalinayı dalında bıraktı: Kilosu 3 liraya kadar...
        Tarım işçilerinin grevi mandalinayı dalında bıraktı: Kilosu 3 liraya kadar...
        Uzmanı uyardı: "Sürekli yorgunluğun sebebi B12 eksikliği olabilir"
        Uzmanı uyardı: "Sürekli yorgunluğun sebebi B12 eksikliği olabilir"
        Adana'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Adana'da "Dünya Prematüre Günü" etkinliği yapıldı
        Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da yapıldı
        Akdeniz Off-Road Kupası'nda ikinci ayak yarışları, Adana'da yapıldı
        Hasadı bıraktı şahinin yardımına koştu Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer fıstı...
        Hasadı bıraktı şahinin yardımına koştu Adana'nın Ceyhan ilçesinde yer fıstı...