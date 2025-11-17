Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Genç kick boksçu Yağmur, Avrupa'daki başarısını büyükler kategorisine taşımayı hedefliyor

        AHMET KAAN TEMEL - İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 18 yaşındaki sporcu Yağmur Ece Oruç, gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığı organizasyonda birincilik hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç kick boksçu Yağmur, Avrupa'daki başarısını büyükler kategorisine taşımayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AHMET KAAN TEMEL - İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 18 yaşındaki sporcu Yağmur Ece Oruç, gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığı organizasyonda birincilik hedefliyor.

        Kick boksla küçük yaşta tanışan Çukurova Üniversitesi Spor Bilim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yağmur Ece, ilk kez 2022'de katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

        Yağmur Ece, müsabakalardaki başarılı performansı sayesinde Genç Milli Takım'a alındı.

        Milli takımla İtalya'da eylülde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na giden 18 yaşındaki sporcu, +70 kilo "low kick" branşında bronz madalya elde etti.

        Yağmur Ece, gelecek yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışacağı turnuvaların hazırlıklarını, antrenör Elif Sarı Güney eşliğinde Çukurova ilçesindeki Güney Yıldızı Spor Kulübünde sürdürüyor.

        - "İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum"

        Yağmur Ece Oruç, AA muhabirine, hedeflerine ulaşabilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlattı.

        Avrupa'da büyüklerde de kendini kanıtlamak istediğini dile getiren Yağmur Ece, şöyle konuştu:

        "İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok çalışarak, özveri göstererek büyüklerde ülkemi temsil edeceğim. İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum. Önümdeki turnuvalarda dereceler elde ederek gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyorum. Avrupa'da elimden geleni yaparak altın madalya almak istiyorum."

        Yağmur Ece, desteklerinden dolayı ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Kick Boks İl Temsilcisi Şehmus Baysal'a teşekkür etti.

        - "Gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

        Antrenör Elif Sarı Güney de Yağmur Ece'nin Türkiye şampiyonalarındaki başarısıyla gelecek vadettiğini anladıklarını ifade ederek, "Yağmur'un gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu potansiyel Yağmur'da var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Adana'da sürücü yaya geçidinde bisikletli çocuğu öldürüp kaçtı
        Adana'da sürücü yaya geçidinde bisikletli çocuğu öldürüp kaçtı
        Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Adana'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Kavşakta hafif ticari araca çarpan arabaya koşulu at öldü
        Kavşakta hafif ticari araca çarpan arabaya koşulu at öldü
        Başıboş at, araca çarptı
        Başıboş at, araca çarptı
        Adana'da 44 yıllık esnafın hayat dersi yazıları dikkat çekiyor
        Adana'da 44 yıllık esnafın hayat dersi yazıları dikkat çekiyor
        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı
        Adana, Mersin ve Hatay'da okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı