        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı

        Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 105. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:19
        Adana'da şehit Kaymakam Saim Bey kabri başında anıldı
        Milli Mücadele kahramanı Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 105. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, öğretmen ve öğrenciler, şehidin mezarını ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, şehitler için dua edildi, mezarlara karanfil bırakıldı.

        Arslanköylü, Saim Bey'in Milli Mücadele'de önemli görev üstelendiğini belirterek, "Saim Bey ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz." dedi.

        Dal da Saim Bey'in kent için önemli bir kahraman olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

