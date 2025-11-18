Adana'da otomobiliyle çarptığı bisikletlinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Anne Gülşah Çam da oğlunun arkadaşlarına sarılıp "Onu unutmayın." dedi.

Baba Çam'ın cenazeyi "Güzel oğlum, aslanım" diye uğurladığı törende, çocuğun ailesi, yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda dün okula gitmek için bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'a (12) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Eren K'nin (26) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

