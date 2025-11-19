Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:39 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Sümer Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler, kimsenin bulunmadığı evdeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        19 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Adana'da müstakil ev alev alev yandı
        Adana'da müstakil ev alev alev yandı
        Adana'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı
        Adana'da KOBİ'lere dijitalleşme fırsatları anlatıldı
        Adana'da "1. Kozan Kitap Şenliği" düzenlendi
        Adana'da "1. Kozan Kitap Şenliği" düzenlendi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ceza...
        Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Rus kozmonot Aleksandr Lazutkin Adana'da üniversite öğrencileriyle buluştu
        Umreye gitmek için Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi Adana'ya ulaş...
        Umreye gitmek için Balıkesir'den bisikletiyle yola çıkan kişi Adana'ya ulaş...