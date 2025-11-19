Adana'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Sümer Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, kimsenin bulunmadığı evdeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
