Adana'da parkta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava

İddianamede, yaralanmanın hayati tehlike geçirecek nitelikte olduğu ifade edilerek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

A.B.'nin cep telefonu ile görüşme yaptığı sırada sanığın müştekiyi yüksek sesle konuşmaması için uyardığı anlatılan iddianamede, bu konu sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A.'nın yanında bıçakla A.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladığı bildirildi.

İddianamede olay günü K.A.'nın 4 arkadaşı ile parkta buluşup banka oturduğu sırada, yan taraftaki banka da A.B.'nin oturduğu belirtildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde parkta "yüksek sesle konuşma" nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

