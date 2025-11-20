Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da parkta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde parkta "yüksek sesle konuşma" nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:59
        Adana'da parkta tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde parkta "yüksek sesle konuşma" nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yurt Mahallesi'ndeki parkta 7 Aralık 2024'te A.B.'yi (24) bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan suça sürüklenen çocuk K.A. (15) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede olay günü K.A.'nın 4 arkadaşı ile parkta buluşup banka oturduğu sırada, yan taraftaki banka da A.B.'nin oturduğu belirtildi.

        A.B.'nin cep telefonu ile görüşme yaptığı sırada sanığın müştekiyi yüksek sesle konuşmaması için uyardığı anlatılan iddianamede, bu konu sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A.'nın yanında bıçakla A.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladığı bildirildi.

        İddianamede, yaralanmanın hayati tehlike geçirecek nitelikte olduğu ifade edilerek, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

