Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, 2 oğlu yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba hayatını kaybetti, 2 oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, 2 oğlu yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada baba hayatını kaybetti, 2 oğlu yaralandı.

        Sinanpaşa Mahallesi'nde Mustafa Ö. (20) ve ağabeyi Kemal Ö. (24) ile komşusu A.P. (19) arasında sokakta tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından çıkan kavgaya bir süre sonra tarafların yakınları da dahil oldu.

        Kavgada Mustafa Ö, ağabeyi Kemal Ö. ile babaları Murat Ö. (55) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı baba ve 2 oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Baba Murat Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayda bıçağı kullandığı öne sürülen A.P. ile kavgaya karıştığı belirlenen babası Ş.P'yi (58) gözaltına aldı.

        Bu arada, A.P'nin ailesinin ikametinden yaklaşık 3 ay önce 30 bin lira çalındığı, ailenin hırsızlıkla ilgili komşularının çocuğu Kemal Ö'yü suçladığı, kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da ebeveynlerini darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 8 ay hapis
        Adana'da ebeveynlerini darbettiği öne sürülen sanığa 8 yıl 8 ay hapis
        Meme ağrısının nedeni sandığınız gibi olmayabilir
        Meme ağrısının nedeni sandığınız gibi olmayabilir
        Adana'da hurdacı dükkanı alevlere teslim oldu
        Adana'da hurdacı dükkanı alevlere teslim oldu
        Adana'da kaldırım ve yaya yollarını kullanan 56 motosiklet sürücüsüne ceza
        Adana'da kaldırım ve yaya yollarını kullanan 56 motosiklet sürücüsüne ceza
        AOSB Başkanı Bekir Sütcü: "Sanayicilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"
        AOSB Başkanı Bekir Sütcü: "Sanayicilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"
        Aynı iş yerine girip, 2 kez hırsızlık yaptı; 'Saklanacak yer arıyordum anca...
        Aynı iş yerine girip, 2 kez hırsızlık yaptı; 'Saklanacak yer arıyordum anca...