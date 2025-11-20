Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Toplantıya, Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Aydın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, kış lastiği kullanımının önemine değindi.

Halk Eğitim Merkezi Şehit Adil Ay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumların koordinasyonu, yol güvenliği, acil durum planlaması ve saha ekiplerinin hazırlıkları gibi konular ele alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.