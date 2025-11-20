Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı

        Saimbeyli'de, Kaymakam Emre Aydın başkanlığında trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:30
        Saimbeyli'de trafik güvenliği toplantısı yapıldı
        Saimbeyli'de, Kaymakam Emre Aydın başkanlığında trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Halk Eğitim Merkezi Şehit Adil Ay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kurumların koordinasyonu, yol güvenliği, acil durum planlaması ve saha ekiplerinin hazırlıkları gibi konular ele alındı.

        Kaymakam Aydın, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, kış lastiği kullanımının önemine değindi.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Mahmut Dal ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

