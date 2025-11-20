Habertürk
        Şehit öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'da mezarı başında anıldı

        Şehit öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'da mezarı başında anıldı

        Diyarbakır'da görev yaparken 1997'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Lütfi Ölmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:20
        
        

        Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki merhum öğretmenin kabrini ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

