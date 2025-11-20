Şehit öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'da mezarı başında anıldı
Diyarbakır'da görev yaparken 1997'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Lütfi Ölmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Kozan ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Çelik, Şehit Öğretmen Lütfi Ölmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki merhum öğretmenin kabrini ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.
