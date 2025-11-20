Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 9 Ağustos 2024'te Yeşilyurt Mahallesi'ndeki kıraathaneye gelen kişiye poşete gizlediği 49,03 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Benzer suçlardan sabıkası olan sanığın iş yerinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini ifade eden savcı, M.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.