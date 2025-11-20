Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Azerbaycan'daki iş ve yatırım fırsatları anlatıldı

        Adana'da Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) öncülüğünde "Azerbaycan Ülke Günü: İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" yapıldı.

        20.11.2025 - 18:09
        Adana'da Azerbaycan'daki iş ve yatırım fırsatları anlatıldı
        Adana'da Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) öncülüğünde "Azerbaycan Ülke Günü: İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı" yapıldı.

        Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen programın açılışında, Adana'da böyle bir toplantı düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin işgal altında olduğu dönem 1 milyon insanın göçmen statüsünde yaşadığını anımsatan Mammadov, işgalden kurtulduktan sonra Karabağ bölgesinde "taş üstünde taş kalmadığını" anlattı.

        Mammadov, "Bu şehirlerin, köylerin inşası, altyapı, santraller, tüneller, demir yolları, okullar, evler, kreşler her şey sıfırdan yapılıyor. Devlet bu illerde inşa ediyor, insanlara bedava dağıtıyor. İnsanlar 30 sene başka yerde yaşadıkları bölgelerden yeniden buraya geliyor." dedi.

        Bu bölgelerde iş yerlerinin de yaratılması gerektiğine dikkati çeken Mammadov, şunları dile getirdi:

        "Biz yatırımcı devlet olarak başka devletlere çok yatırım yapıyoruz. Türkiye de en çok yatırım yaptıklarımızdan. Bunlar büyük projelerdir. Devlet yatırımları olduğu için devlet şirketlerinin ithal ettiği projelerdir. Karabağ'da ihtiyacımız olan, insanların çalışacağı daha küçük, özel yatırımların oluşması için devlet birçok avantaj, teşvik vermektedir. Bu bölgede elektrik, doğal gaz ödemelerinde kolaylıklar, arsa temini, vergi muafiyetleri, düşük işçilik maliyeti gibi avantajlardan istifade edip orda bir fabrika açılması, iş yerlerinin yaratılması, devletin kredi ve para desteğiyle mümkün olan şeylerdir."

        Mammadov, ülkelerindeki yatırımcıları yatırımlarının korunmasına yönelik teminat verilmesi gibi konuların da mümkün olduğunu vurguladı.

        Türkiye ve Azerbaycan milletlerinin öz millet olduğunu ifade eden Mammadov, "Orada herkes 'Türkiye bizim devletimizdir' der. Azerbaycan da Türkiye'de yaşayan insanların devletidir. Azerbaycan'da sizin için yerimiz var. Yatırımcı gibi olmasa da bir misafir gibi her zaman karşılamaya hazırız." diye konuştu.

        TADİV Başkanı Aygün Attar da TADİV'in 28 yıl önce eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ve merhum akademisyen Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından kurulduğunu anımsattı.

        Türkiye ile Azerbaycan arasında daha önce kurulan petrol boru hattının, iki ülke arasında kardeşlik ilişkisinin müttefiklik ilişkisine dönüşmesinde temel köprü olan ekonomik iş birliğinin en baskın örneği olduğunu ifade eden Attar, şunları kaydetti:

        "Biz bu toplantının ilkini Bakü'de yaptık. Türkiye'deki ilkini ise Adana'da yapıyoruz. Neden Adana? Söylediğim o hattın etkisi var, verimli Çukurova'nın burada etkisi var. Ama en önemlisi 30 sene boyunca Azerbaycan'ın kederli gününde ağlayan, Azerbaycan'ın gününde sevincini herkesten en fazla güzel şekilde ortaya koyan Adanalıların etkisi var."

        Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de "Tek millet iki devlet" anlayışla yürüttükleri güçlü ilişkilerin, ekonomik ortaklıklar ve yatırımlarla karşılıklı somut faydalara dönüştüğünü gördüklerini söyledi.

        Büyükelçi Mammadov'un küçük ölçekli yatırımcılara yönelik davetini anımsatan Sönmez, "Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri mutlak suretle işbirliğine teşvik etmek lazım. Bu konuda da bizler mutlaka gayret göstereceğiz." dedi.

        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç'ın da konuştuğu etkinlikte, uzmanlar Azerbaycan’ın ekonomik görünümü, yatırım ortamı, teşvik mekanizmaları ve Türk firmalarına açık sektörler hakkında sunum yaptı.

