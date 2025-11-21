Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde denetim

        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde hijyen koşulları, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:07 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:07
        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde denetim
        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde hijyen koşulları, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluk denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gıda satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Kebapçı, dönerci, fırın, market ve şarküteri gibi gıda satışı yapılan işletmelerin hijyen koşulları, ürün güvenliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        Ekipler, buralarda satışı yapılan gıda ürünlerinden numuneler de aldı.

        Görevliler, olumsuzluk belirlenen numunelerin alındığı işletmelere para cezası uyguladı.

        - Yılbaşından bu yana 29 bin 780 işletme denetlendi

        Öte yandan ekipler, 1 Ocak-20 Kasım'da 29 bin 780 işletmede denetim yaptı.

        Hijyen koşulları, ürün güvenliği veya mevzuata uygunluğunda olumsuzluk tespit edilen işletmelere 66 milyon 886 bin 663 lira para cezası kesilirken, 18 iş yeri faaliyetten men edildi.

        Numunelerinde olumsuzluk tespit edilen 20 iş yeri hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

