        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Adana'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 24.11.2025 - 09:39
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Hasan D'nin (35) merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

        Adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

        Öğretmenlikten ihraç edilen Hasan D'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığına ilişkin beyanlar olduğu öğrenildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

