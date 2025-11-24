Adana'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Öğretmenlikten ihraç edilen Hasan D'nin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı ve örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığına ilişkin beyanlar olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Hasan D'nin (35) merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamette saklandığını belirledi.

