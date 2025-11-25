Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana ve Hatay'da AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

        Adana ve Hatay'da, AK Parti Kadın Kollarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana ve Hatay'da AK Parti'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana ve Hatay'da, AK Parti Kadın Kollarınca "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında açıklama yapıldı.

        AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, parti binasında yaptığı açıklamada, 25 Kasım'ın kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılıklarını, dayanışma ve sorumluluk anlayışlarını simgeleyen bir gün olduğunu ancak bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamadıklarını söyledi.

        Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Söylemez, "Şunu açıkça ifade etmek isteriz, bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele, bir iyi niyet beyanından ibaret değildir. Bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık." diye konuştu.

        Söylemez, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaşmış ve bütüncül bir devlet politikası haline geldiğini ifade etti.

        Sadece kağıt üzerinde düzenleme yapmadıklarına dikkati çeken Söylemez, bunun en somut örneklerinden birinin Kadın Destek Uygulaması (KADES) olduğunu dile getirdi.

        - Hatay

        AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Nur Çalım da parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti siyaset üstü mesele olarak gördüklerini belirtti.

        Kadına yönelik şiddetle mücadelenin aynı zamanda bir zihniyet mücadelesi olduğunu anlatan Çalım, şöyle konuştu:

        "Kadın ve erkeğin her alanda birbirini tamamladığı bilinciyle buradan erkeklere de sesleniyoruz. Evinizde, iş yerinizde, sokakta ve sosyal medyada kadına yönelik sözlü psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'Dur.' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir. AK Parti Kadın Kolları olarak, inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin asla kabul etmediği kadına yönelik şiddeti siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiriyor, açık ve net bir şekilde reddediyoruz."

        Çalım, kadın kolları teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha adil ve güvenli bir hayat inşa etmeye devam edeceklerini bildirdi.

        Hiçbir kadının kendisini çaresiz hissetmeyeceği güne kadar mücadelelerinin süreceğini dile getiren Çalım, "25 Kasım vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanından yükselen güçlü bir sesle bir kez daha ilan ediyoruz. Buradan tüm kadınlara 'Yalnız değilsiniz.' diyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde kadın cinayeti!
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        Rafa Silva tedaviyi tamamladı, bireysel çalıştı!
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Adana'da ebeler 17 binden fazla anne adayına hamilelik süreçlerinde rehberl...
        Adana'da ebeler 17 binden fazla anne adayına hamilelik süreçlerinde rehberl...
        Lösemiye yenik düşen genç polisi 8 aylık kızı üzerinde 'polis' yazan beresi...
        Lösemiye yenik düşen genç polisi 8 aylık kızı üzerinde 'polis' yazan beresi...
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargıla...
        Terör örgütü DEAŞ üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen 7 sanığın yargıla...
        Adana'da seralarda gül hasadı başladı
        Adana'da seralarda gül hasadı başladı
        Kasım ayında elma ağacı çiçek açıp meyve verdi
        Kasım ayında elma ağacı çiçek açıp meyve verdi
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 39 firari hükümlü yakalandı
        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 39 firari hükümlü yakalandı