        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:01
        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "gece vakti silahla yağma" suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanan R.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Kurttepe Mahallesi'nde sanık R.O'nun yanına gittiği müşteki M.Ö'den arkadaşını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.

        M.Ö'nün telefonunu vermek istememesi üzerine sanık R.O. ile aralarında tartışma çıktığı iddianamede anlatıldı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O'nun M.Ö'yü tabancayla tehdit ettiği ve cep telefonunu gasbederek plakasız motosikletiyle kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

