Adana'da bir kişinin telefonunu gasbettiği iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O'nun M.Ö'yü tabancayla tehdit ettiği ve cep telefonunu gasbederek plakasız motosikletiyle kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

