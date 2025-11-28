Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü PKK'nın korsan gösterisine katıldığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 28.11.2025 - 17:29
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Ç, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını söyledi.

        Olay günü mahalleden sesler duyması üzerine sokağa çıktığını belirten M.Ç, şu ifadeleri kullandı:

        "Sokakta ateş yakan çocuklara evimizin içine duman giriyor diyerek kızdım. Mahallede yola konulan taşları araçların rahat geçmesi için kenara doğru çektim. Söz konusu görüntüdeki kişi benim. Fakat elimdeki taş, atmak için değildir. Yolun açılması içindir. Kimseye zarar vermedim. Korsan gösterilere katılmadım. Polis ekiplerine herhangi bir saldırı girişimim olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddia edilen M.Ç, 26 Ekim 2024'te çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Savcılıkça, sanık hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 12 yıl 11 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        M.Ç. ara celsede adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

