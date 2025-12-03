Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Avrupa Birliğine (AB) Adana şalgam suyu için yapılan tescil başvurusunun uygun bulunduğunu söyledi.

Bayram, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, kentin coğrafi işaret tescilli şalgam suyunun yüzde 95'inin Adana'da üretildiğini ve 32 ülkeye ihracatının yapıldığını söyledi.

Adana şalgam suyunun tescili için 19 Nisan 2023'te Avrupa Birliğine (AB) müracaat ettiklerini hatırlatan Bayram, 21 Kasım 2025'te başvurunun uygun bulunduğunun kendilerine bildirildiğini dile getirdi.

Bayram, tescil için 3 ay askı süresinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün şalgam suyu. Şalgam suyu bizim çok önem verdiğimiz, ihracatımıza katkı koyan bir ürün. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam suyu markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da Avrupa'da bu ürünün geçerliliğinin başladığının kanıtıdır."