Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

        Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Avrupa Birliğine (AB) Adana şalgam suyu için yapılan tescil başvurusunun uygun bulunduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 03.12.2025 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Avrupa Birliğine (AB) Adana şalgam suyu için yapılan tescil başvurusunun uygun bulunduğunu söyledi.

        Bayram, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, kentin coğrafi işaret tescilli şalgam suyunun yüzde 95'inin Adana'da üretildiğini ve 32 ülkeye ihracatının yapıldığını söyledi.

        Adana şalgam suyunun tescili için 19 Nisan 2023'te Avrupa Birliğine (AB) müracaat ettiklerini hatırlatan Bayram, 21 Kasım 2025'te başvurunun uygun bulunduğunun kendilerine bildirildiğini dile getirdi.

        Bayram, tescil için 3 ay askı süresinin bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Adana olarak Avrupa Birliği'nde tescil başvurusu uygun bulunan ilk ürün şalgam suyu. Şalgam suyu bizim çok önem verdiğimiz, ihracatımıza katkı koyan bir ürün. Bugün şalgam suyunu 32 ülkeye ihracat ediyoruz. İnşallah tescili aldıktan sonra bu sayı 50-60 ülkeye çıkacaktır. Adana'daki bir şalgam suyu markası, Avrupalı bir fon şirketi tarafından satın alındı. Bu da Avrupa'da bu ürünün geçerliliğinin başladığının kanıtıdır."

        - "Şalgamımız küresel pazarda daha görünür hale gelecek"

        Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas da ürünün AB coğrafi işaret tescil başvurusunun kabul edilmesinin sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Şalgamın suyunun uluslararası alanda korunması ve bilinirliğinin artması açısından gelişmenin önemli olduğuna dikkati çeken Nas, şunları kaydetti:

        "Başvurumuzun kabul edilmesi şalgamı uluslararası ölçekte tanınması ve korunması bakımından hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı üreticilerimizin emeğini koruyacak, aynı zamanda kentimizin gastronomi markasına güçlü bir değer katacaktır. AB tescili sadece koruma mekanizması değildir, aynı zamanda yeni fırsatların kapısını aralayan bir süreçtir. Tescil süreci tamamlandığında şalgam suyumuz küresel pazarda daha görünür hale gelecek ve üreticilerimizin rekabet gücü artacaktır. Şehrimizin değerini uluslararası platformlarda çok daha güçlü şekilde duyurma imkanı bulacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        Başkentteki 'telebar' soruşturmasında detaylar!
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        KIZILELMA Avrupa hava savunma doktrinini değiştiriyor
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanma...
        Hatay ve Adana'daki çocuklara kışlık kıyafet desteği
        Hatay ve Adana'daki çocuklara kışlık kıyafet desteği
        Uzmanı uyardı: "Yüz felci riskine karşı soğuk havalarda yüzünüzü koruyun"
        Uzmanı uyardı: "Yüz felci riskine karşı soğuk havalarda yüzünüzü koruyun"
        Depoda sakladıkları kaçak göçmenleri, Avrupa'ya götürmek için kişi başına 4...
        Depoda sakladıkları kaçak göçmenleri, Avrupa'ya götürmek için kişi başına 4...
        Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutukland...
        Adana merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutukland...
        Kazım Koyuncu'nun şarkısını sosyal medyasında kullanan öğretmenden 50 bin T...
        Kazım Koyuncu'nun şarkısını sosyal medyasında kullanan öğretmenden 50 bin T...